Capo d’Orlando – Asilo nido comunale, entro il 5 agosto le domande per l’iscrizione al nuovo anno pedagogico

La Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale di via Lucio Piccolo. Il progetto, redatto dal geometra Antonino Crascì dell’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo complessivo pari a 33mila euro, riguarda lavori di manutenzione interna, alcuni interventi per l’adeguamento alla normativa anticendio, la realizzazione di un bagno per i diversamente abili e l’adeguamento del collettamento dell’impianto fognario esterno all’edificio.

Per l’Assessore alla Pubblica Istruzione Salvatore Cirilla che ha seguito l’intero iter “manteniamo un impegno preso con i genitori dei bambini: questi lavori consentiranno di riprendere le attività in assoluta sicurezza in una struttura che è stata sempre esempio di qualità nei servizi resi e nella professionalità degli operatori e delle operatrici”.

Intanto, sono aperte le iscrizioni per l’anno pedagogico 2021/2022 all’asilo nido comunale, per i bambini di età compresa da zero anni e tre mesi a tre anni. Le domande d’ammissione, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali e disponibili sul sito Internet del Comune di Capo d’Orlando, dovranno pervenire al protocollo entro e non oltre il prossimo 5 agosto sia da parte dei nuovi utenti, sia da parte dei genitori dei frequentanti, mediante posta certificata o con presentazione a mano.

Nel bando pubblicato sul sito istituzionale dall’area area socio-assistenziale sono specificati i criteri per l’attribuzione del punteggio che stabilisce la graduatoria.