Vaccini – Si inseguono gli over 60 in Sicilia. Nodo Green pass “allargato”

Il rapido aumento dei contagi dovuto alla variante Delta e quello, per ora fortunatamente meno rapido, dei decessi e dei ricoveri in ospedale, potrebbe convincere almeno una parte dei riluttanti a vaccinarsi.

La sfida per immunizzare decine di milioni di italiani che mancano ancora all’appello passa dalle campagne di informazione, ma anche dai provvedimenti come il green pass allargato in arrivo nelle prossime settimane e dall’ordinanza della regione Sardegna che prevede controlli all’ingresso dei turisti. E la Sardegna, insieme alla Sicilia, è una delle cinque Regioni a rischio zona gialla, in attesa di nuovi criteri per i cambi di colore basati sul numero dei ricoverati.

L’ultima settimana non ha portato svolte nella campagna vaccinale tra le fasce più a rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19, e restano ancora oltre 2 milioni e 400 mila over 60 che non hanno ancora fatto nemmeno una dose. E non è tutto, perché oltre un quarto dei cittadini tra i 50 e i 59 anni, esattamente il 26,4% è ancora in attesa della prima inoculazione. Percentuale che in Sicilia sale fino a sfiorare il 40%.

E intanto sull’utilizzo allargato del green pass, sulla base del modello francese, sono diverse le ipotesi al vaglio del governo Draghi: anche se non è mistero che i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzo del certificato verde.

Appare scontato che verrà richiesto per stadi, piscine, palestre, cinema, musei, concerti e tutte le attività collettive. Il certificato per immunizzati, guariti dal Covid o ‘tamponati’ negativi entro le 48 ore potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso ed è proprio su questo punto che ci sarà la parte più dura della battaglia. Si parla di possibili sanzioni ai gestori – chiusura per 5 giorni – e multa agli avventori fino a 400 euro. Alla fine potrebbe prevalere la strategia di procedere per step, con possibili aggiustamenti da valutare “in corsa”, qualora la curva dovesse ancora salire.