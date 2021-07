Santo Stefano Camastra, 1 milione e 300 mila euro per il campo sportivo comunale

Un altro tassello importante nel quadro della ristrutturazione degli immobili che appartengono al patrimonio comunale ed un nuovo cantiere che si aprirà a breve a Santo Stefano di Camastra.

Questo il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale guidata da Francesco Re e che riguarda la struttura sportiva di contrada Orti, il vecchio campo Sportivo “Salvo La Rosa” che sarà oggetto di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento alle norme federali grazie ad un finanziamento di 1.300.000,00 euro assegnati dalla Regione Siciliana con la recente ripartizione di risorse provenienti dal Fondo di Sviluppo e coesione.

“Era un impegno che avevamo assunto come Amministrazione Comunale e come assessore allo sport e per onorare il quale abbiamo lavorato notte e giorno. Si restituisce alla comunità stefanese, che vanta antiche e blasonate tradizioni calcistiche, uno spazio che sarà reso piu bello, piu moderno, più funzionale a beneficio di tanti giovani del territorio e soprattutto della gloriosa società sportiva Stefanese calcio” dichiara soddisfatto l’assessore allo Sport Alessandro Amoroso.

Verrà costruita una nuova tribuna coperta, impianto di illuminazione, spogliatoi a norma anche per i disabili, con impianto dotato di alimentazione energetica da fonti alternative ecologicamente al passo con i tempi. Il campo verrà completato con la messa in posa del manto erboso di ultima generazione.