Promozione: la “Nuova Rinascita Patti” sarà ai nastri di partenza con una nuova guida tecnica

La Nuova Rinascita Patti ha confermato l’iscrizione al campionato di promozione, il cui termine, come ha stabilito la Lega Nazionale Dilettanti, scade il 26 luglio prossimo.

Da qui tutti i giocatori presenti in tabulato sono stati confermati per la stagione 2021/2022. Questa la precisazione del presidente del sodalizio pattese Nunzio Canduci, dopo alcune notizie apparse sulla stampa. “Per quel che concerne la squadra, insieme al vice presidente Salvatore Manfrè, al segretario Giuseppe Testa e ai dirigenti Raffaele Lunetta e Franco Pichilli, stiamo programmando la stagione, ha proseguito il presidente, in primis con una nuova guida tecnica e poi tenendo conto di altre situazioni contingenti, tra le quali, la prima di tutte è il covid”.

Priorità viene data, come accade da 26 anni a questa parte, al settore giovanile. Canduci, in conclusione, si è detto in attesa di chi, tra gli sportivi, voglia concretamente sostenere la squadra, ricordando inoltre come siano stati sempre in numero minimo gli sponsor vicini alla società.