Librizzi: sarà consolidato il muro di contenimento del cimitero comunale

Sarà consolidato e messo in sicurezza il muro di contenimento del cimitero comunale di Librizzi confinante con la strada provinciale 126 anche a salvaguardia dei tumuli e della cappella sovrastante.

La Regione ha infatti autorizzato i lavori di somma urgenza, dopo che l’ufficio del Genio Civile di Messina è stato autorizzato all’esecuzione dei lavori per 200 mila euro, a seguito della segnalazione effettuata dal comune montano e del sopralluogo congiunto effettuato con i tecnici del genio civile e l’amministrazione comunale.

I lavori, che partiranno a breve, riguarderanno il consolidamento statico e la messa in sicurezza del muro di contenimento del cimitero comunale, posto a valle dello stesso lungo la strada provinciale, nonché il consolidamento, la raccolta delle acque e la sistemazione della zona soprastante, interessata da un ampio e grave dissesto proprio dove sorge una cappella gentilizia e diverse tombe prossime al collasso.

Per l’esecutivo di Renato Di Blasi anche questo intervento si inquadra nell’opera di riqualificazione generale del paese e delle strutture pubbliche insieme a tutti quelli programmati e realizzati in questi anni: la ricostruzione di lapidi danneggiatesi nel tempo, la messa in sicurezza della parte nuova del cimitero, il ripristino di alcuni tratti della pavimentazione, la sistemazione di pozzetti e raccolta acque e infine l’ultimo, finanziato dallo Stato, il completamento della zona nuova, il ripristino del tetto di copertura della Chiesa con l’installazione della linea-vita, la manutenzione generale delle infrastrutture esistenti per circa 66 mila euro.