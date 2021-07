Covid-19, 300 nuovi contagi e un decesso in Sicilia. Lieve aumento dei ricoverati

Scende il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia: 300 i nuovi casi nel bollettino del 19 luglio diramato dal Ministero della Salute, a fronte di 9.523 tamponi processati, tra test molecolari e antigenici. Nell’ultimo dato del 18 luglio erano stati 404 i positivi su 5.832 test.

Scende il tasso di positività, che passa dal 6,9% al 3,1% secondo gli ultimi rilievi.

Si registra un decesso legato al covid-19 sull’Isola, mentre si contano soltanto 41 guariti. Gli attuali positivi sono 5.381, 258 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

Sono 6 in più, invece, i ricoverati in ospedale: 176, nell’ultimo bollettino, di cui 22 in terapia intensiva, con 3 ingressi del giorno.

Maglia nera a Caltanissetta tra le province dell’Isola per numero di nuovi contagi, sono 130; seguono Palermo e Catania con 62 nuovi casi; poi Messina 15, Trapani 13 ed Enna 10. A Siracusa i nuovi contagiati sono 7 e ad Agrigento 1. Non si ci sono nuovi casi a Ragusa.

In Italia

Curva epidemica in lieve calo nel nostro Paese, dove i nuovi casi del giorno sono 2.072 in totale (ieri 3.127), ma con il tasso di positività che passa dal 1,9% al 2,3%. I decessi del giorno sono invece 7 e solo 251 i guariti.