Capo d’Orlando – Fermata in auto mentre era ai domiciliari, 28enne assolta dal reato di evasione

Era stata fermata dai Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando durante un servizio di controllo ad un posto di blocco, ma doveva essere a casa, perché sottoposta per altra causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il permesso di recarsi a lavoro.

I fatti risalgono al pomeriggio del 6 luglio 2019. La ragazza, C.F., 28enne di Capo d’Orlando, era stata vista transitare a bordo di un’auto dapprima nelle zone del centro orlandino e poi sul lungomare, e quindi in zone distanti dal luogo ove era impiegata ed in orari diversi da quelli autorizzati dal Magistrato.

I Militari dell’Arma procedevano, quindi, all’arresto in flagranza della giovane per il reato di evasione; arresto poi convalidato due giorni dopo dal Giudice Monocratico del Tribunale di Patti, il quale tuttavia rimetteva subito in libertà l’imputata.

Il processo veniva, così, celebrato con le forme del rito direttissimo e – dopo l’escussione dei testi del PM e della difesa – alla scorsa udienza del 14 luglio 2021 il Giudice Monocratico del Tribunale di Patti, dr.ssa Gullino, a fronte di una richiesta del PM di condanna dell’imputata ad un anno e tre mesi di reclusione, pronunciava sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

C.F. è stata difesa dall’Avv. Alessandro Nespola.