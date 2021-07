S. Stefano Camastra, allagamento in piazza stazione. Vigili del fuoco e protezione civile a lavoro

Nella mattinata di oggi si è reso necessario l’intervento dei volontari della protezione civile di “Radio Club C.B.” e dei vigili del fuoco di S. Stefano di Camastra, coordinati dal comandante Nino Torcivia, per liberare i tombini ostruiti di piazza stazione, letteralmente sommersa dall’acqua a causa delle forti piogge.



Le squadre, che hanno lavorato per diverse ore, sono riuscite a far defluire l’acqua e hanno aiutato persino i passeggeri a raggiungere l’ingresso della stazione ferroviaria, portandoli di fatto in braccio, oltre il pantano che si è formato.

Sul posto il sindaco Francesco Re, gli assessori Santo Rampulla e Alessandro Amoroso e la polizia municipale. Domani mattina una ditta specializzata in spurghi, sarà sul luogo per gli interventi necessari.