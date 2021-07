Rally – Il novarese Alessio Truscello vince sul bagnato il 2° Slalom di Castell’Umberto

Vittoria con tanta emozione per Alessio Truscello (Peugeot 106 gruppo A 1400) alla seconda edizione dello Slalom di Castell’Umberto. Sul podio, tutto messinese, ci sono anche Enrico Falsetti alfiere della Nebrosport di San Piero Patti (anche lui su una Peugeot 104 di gruppo A) e da Torregrotta Giovanni Greco (Radical SR4 1600).

Come era ipotizzabile è stata la pioggia una delle protagoniste assolute della manifestazione nebroidea. Sin dal pomeriggio di sabato le condizioni climatiche facevano presagire una gara bagnata e così è stato sin dalla partenza della prima manche.

E’ andato comunque tutto per il meglio, grazie all’efficiente organizzazione dell’associazione Passione & Sport. Bravi e coraggiosi tutti i partecipanti che, pur consapevoli delle difficoltà di aderenza, hanno voluto essere protagonisti fino alla fine.

All’arrivo, un emozionato Truscello ha dichiarato: “E’ una sensazione incredibile riuscire a vincere con una vettura di piccola cilindrata. E’ andata come speravo, ho attaccato nel momento che non pioveva e sono riuscito usare tutto il potenziale delle gomme da bagnato”

Evidente anche la soddisfazione del secondo classificato Falsetti che ha dichiarato: “E’ stato un bel duello, sin dalla prima manche eravamo molto vicini poi la seconda era impossibile calare il tempo, nella terza ci ho provato è sono riuscito ad agguantare questo risultato per me esaltante.”

Gara coraggiosa quella di Giovanni Greco che non ha preso il via alla seconda manche, forte del miglior tempo della prima e ha provato a rintuzzare l’assalto degli avversari nella terza.

“Ho provato – ha dichiarato Greco – a migliorarmi nell’ultima salita, ma pochi attimi prima dello start a ripreso a piovere.”

Quarto e quinto classificati due driver della vicina Sinagra: il giovane Matteo Salpietro e l’esperto Mario Radici. Due generazioni a confronto, Salpietro con la Citroen Saxò Vts di Gruppo A 1600 e Mario Radici con la Renault Clio Williams di Gruppo N.

Sesta piazza per Giuseppe Messina, secondo di gruppo N e vincitore di classe 1400 con la Peugeot 106.

Settimo il rallysta della scuderia Phoenix Domenico Gangemi con la Peugeot 208 VTI 1600. Ottavo e vincitore di Gruppo S, Marco QUartararo con la Autobianchi A112 della Puntese Corse.

Bellissimo il debutto di Giuseppe Radici, che con la Peugeot 106 ha vinto la classe N1600 ed è stato primo della Under 23.

Ha chiuso la Top Ten il migliore dei piloti locali, Sebastiano Agostino Ninone con la Peugeot 106 Gruppo A1600.

Per quanto riguarda gli altri gruppi: Giuseppe Barillà con la Peugeot 106 ha vinto in E1 Italia, Santo Foti con la A 112 il Gruppo Pin assolo, come Paolo Nicolosi la Fiat 126 tra le bicilindriche.

Andrea Russo su Peugeot 106 e Alessio Pandolfino su Peugeot 206 sono stati i migliori rispettivamente nella Racing Start e nella RS Plus. Tra le scuderie la TM Racing ha preceduto la Nebrosport e la Nebrodi Racing.

Prossimo appuntamento con l’organizzazione di Passione & Sport, la cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzana in programma dal 27 al 29 Agosto.

CLASSIFICA 2° SLALOM DI CASTELL’UMBERTO

1 A. Truscello (Peugeot 106)136,06;

2 E. Falsetti (Peugeot 104) 138,67;

3 G. Greco (Radical Sr4) 139,66;

4 M. Salpietro (Citroen Saxò Vts) 140,44;

5 Mario Radici(Renault Cilo W) 142,12