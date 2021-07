Palermo, 4 medaglie per gli Arcieri dei Nebrodi al campionato regionale. Oro per Patroniti

Si è svolto nelle giornate di ieri sabato 17 luglio ed oggi, domenica 18 luglio il campionato regionale Targa Olimpico Giovanile, Compound e Arco Nudo, organizzato presso gli impianti sportivi Cus di Palermo dalla Dyamond Archery Palermo in collaborazione col Cus Palermo. La manifestazione, suddivisa in due giornate di gara, ha visto gareggiare circa 200 atleti siciliani appartenenti a tutte le specialità.

Ieri hanno gareggiato gli Arcieri del giovanile olimpico, Compound e arco nudo, con una gara con la qualifica, che prevede una dotazione di 72 frecce, scagliate alla distanza di 60/50/40 metri. Al termine della gara di qualifica sono stati assegnati i titoli di classe, a seguire, i primi 8 Assoluti di ogni specialità si sono sfidati per i il titolo assoluto. Oggi, invece, con la stessa modalità di gara, sfida tra gli Arcieri della divisione olimpica seniores, junior e master femminile e maschile.

Presenti anche gli atleti dell’ ASD Arcieri dei Nebrodi, che hanno ottenuto un oro, un argento e due bronzi, confermando il crescente prestigio che l’associazione sportiva messinese sta acquisendo nel panorama regionale del tiro con l’arco.

In particolare nel Campionato Regionale Targa 50/60 metri, oro e titolo di Campione Regionale di classe per Roberto Patroniti – Arco Nudo Master Maschile;

Argento per Santosvaldo Blogna – Arco Olimpico Allievi Maschile;

bronzo per la piccola Helèna Sgrò – Arco Olimpico Ragazzi Femminile;

bronzo per Alice Vinci – Arco Nudo Senior Femminile.

Inoltre ottimo 3° posto per Roberto Patroniti negli scontri per gli assoluti Arco Nudo. Roberto, inoltre, è stato da poco nominato delegato provinciale per Messina dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco.