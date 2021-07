Milazzo, lo yacht di lusso “My Tourquise” approda al Porto Marina Santa Maria Maggiore

È approdato al Marina Santa Maria Maggiore di Milazzo il lussuoso yacht “My Tourquise”. La nave Yacht è stata costruita dal cantiere turco Proteksan Tourquise Yachts nel 2011 e, interamente ristrutturata nel 2014, è stata premiata come il miglior yacht revisionato, ricostruito e riconvertito dai World SuperYacth Award nel 2015. Naviga attualmente sotto bandiera delle Cayman Islands.

55,40 mt di lunghezza, 4 cabine doppie e due doppie, per una capienza di 12 persone l’imbarcazione di lusso a tre ponti può ospitare fino a 13 membri dell’equipaggio. Due motori Caterpillar da 1.500 CV danno allo Yacht una velocità massima di 17 nodi e un’autonomia di 5.500 miglia a 12 nodi, che gli conferiscono una capacità transoceanica.

Insomma, un “gingillo” che varebbe almeno un paio di decine di milioni di euro ed ha costi di noleggio settimanali da nababbi. Non è dato sapere, per ovvie ragioni di privacy, chi in questo momento stia trascorrendo le sue vacanze sulla lussuosa imbarcazione.

Lo yacth, che viaggia attraverso il Mediterraneo, oggi è arrivato oggi a Milazzo, con tutta la sua maestosa imponenza, attirando l’attenzione di turisti, curiosi e appassionati.