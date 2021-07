Galati Mamertino, crolla porzione di muro in pietra sulla SP 157

Allagamenti e persino un piccolo smottamento, nel pomeriggio di oggi, hanno interessato la SP 157, nel tratto compreso tra il km 21 e il km 22 nel territorio comunale di Galati Mamertino.

Lo segnala un cittadino via social.

Nel percorso tra bivio Crocetta /Pado e il borgo Mile, ci sono sassi per strada, che sono stati fortunatamente trascinati ai margini della carreggiata dalla forza dell’acqua ed ampie pozzanghere, che, come noto, potrebbero causare il pericoloso effetto acquaplaning, ovvero lo slittamento sull’acqua” dell’autovettura, un fenomeno che provoca la perdita di contatto tra la strada e la gomma, mandando la vettura fuori controllo.

Sulla strada è franata anche una piccola porzione di un muretto di contenimento in pietra. Fortunatamente nell’istante in cui è avvenuto non c’erano veicoli in transito