Covid – 404 nuovi casi in Sicilia, tasso di positività al 6,9%. In rialzo i ricoveri, ma nessuna vittima

Diminuisce leggermente il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, ma con un numero di tamponi processati più che dimezzato: 404 quelli registrati domenica 18 luglio (ieri erano 431), ma a fronte di soli 5.832 tamponi (13.176 quelli processati ieri). Più che raddoppiato il tasso di positività, che passa dal 3,2% di ieri al 6,9% di oggi.

Nelle ultime 24 ore, per fortuna, nell’isola non si è registrata nessuna vittima legata al Covid-19, proprio come ieri. Nel mentre si contano soltanto 68 guarigioni.

Attualmente in Sicilia ci sono 5.123 persone affette da coronavirus, ben 336 in più rispetto a sabato.

Aumenta di 7 unità anche il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 170 oggi, di cui 21 in terapia intensiva (qui due in meno di ieri).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 76 a Caltanissetta, 67 a Palermo, 63 a Ragusa, 59 ad Agrigento, 44 a Catania, 28 a Trapani e Siracusa, 21 a Enna, e infine 18 a Messina.

In Italia

Curva epidemica ancora in salita, nella nostra nazione, dove i nuovi casi del giorno sono in totale 3.127 (ieri 3.121), con il tasso di incidenza in aumento. I decessi del giorno sono invece 3.