Caronia, resta schiacciato sotto il trattore. Muore 58enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Caronia, dove un uomo di 58 anni, Giuseppe Ricciolino, che stava facendo delle manutenzioni su un trattore, è rimasto schiacciato dal mezzo.

L’uomo, da poco in pensione, sembra si trovasse in un capannone in un terreno in c.da Giumentaro , all’interno del quale stava lavorando sul mezzo. Per cause da accertare, il trattore lo avrebbe travolto ed ucciso. Vani i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di S. Stefano di Camastra. Il mezzo agricolo e il capannone sono stati posti sotto sequestro.