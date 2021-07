Sinagra – Auto finisce nel lungofiume e si ribalta, tre persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16.00 a Sinagra. Un’auto, con 5 persone a bordo, è uscita di strada e si è ribaltata, terminando la sua corsa nel lungofiume, nei pressi del torrente Millaro, prima del torrente Sinagra.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di turisti che stavano transitando a Sinagra.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma si contano tre feriti, di cui 2 gravi, ma che non sembrano in pericolo di vita. Questi ultimi sono stati soccorso dai sanitari del 118 e si sta predisponendo il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione e la polizia municipale di Sinagra.