Questa mattina intorno alle ore 8, più squadre provenienti dal presidio CAS del By-pass Calavà e dal Distaccamento di Patti, sono intervenute per l’incendio di un furgone all’interno dell’autogrill di Falcone, direzione Palermo.

Il rogo, probabilmente scaturito da cause di natura elettrica, ha avvolto e distrutto totalmente il mezzo e i Vigili del fuoco, al loro arrivo con diverse autobotti, non hanno potuto fare altro che spegnere le fiamme e mettere in sicurezza.