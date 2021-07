Rilevamento settimanale su Covid e Delta dell’Iss: in Sicilia contagi al 16,75%

Nell’ultimo monitoraggio settimanale di luglio dell’Istituto Superiore della Sanità la Sicilia ha fatto registrare contagi per il 16,75%, in aumento rispetto al precedente rilevamento del 15,37%. Il rischio è ancora molto elevato perché la campagna vaccinale non ha raggiunto coperture sufficienti.

Distretto sanitario Messina: 48 positivi al Covid di cui 8 con variante Delta. Di questi 9 contatti sono risultati contagiati, 7 sono in fase di accertamento, 5 erano stati in paesi esteri – Malta, Spagna, Grecia e Tunisia. Nel mese di giugno sono state attivate 37 sorveglianze sanitarie, un solo riscontro per il Covid al termine della quarantena per una persona proveniente dalla Tunisia. Dei 48 casi di positività, 6 avevano completato il ciclo di vaccinazione e 5 avevano ricevuto la prima dose.

Distretto sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto: a giugno ci sono stati 23 positivi, 7 con variante Delta. Tra questi sono stati registrati 6 turisti di nazionalità israeliana e 4 italiani di ritorno dalla Spagna. I contagi in focolai familiari sono stati 9, quelli non associati 4, 10 le sorveglianze sanitarie.

Distretto sanitario di Lipari: 6 contagi, tutti nel territorio di Salina; ci sono 2 turisti di nazionalità tedesca provenienti dalla Germania e un turista italiano proveniente da Milano, 3 le sorveglianze sanitarie.

Distretto sanitario di Patti: 8 soggetti in isolamento, 1 con variante Delta (2 contatti stretti in quarantena), 2 provenienti da un focolaio scolastico. La metà dei soggetti positivi proviene dalla Spagna; due fanno riferimento ad un nuovo focolaio scolastico dopo aver partecipato ad un progetto Pon e altrettante ad un focolaio familiare. Mentre 35 persone sono in sorveglianza sanitaria: 25 provenienti dal Regno Unito, 3 dal Cile, 2 dalla Tunisia, 1 dall’Eritrea, 3 dal Ghana e 1 dal Messico. Infine si è riusciti a bloccare la diffusione del virus su un paziente positivo, a cui non era stato comunicato l’esito del tampone e avrebbe dovuto ricoverarsi al Policlinico di Messina.

Distretto sanitario di Taormina: 28 sono i positivi con 9 con variante Delta, 20 le sorveglianze sanitarie da Regno Unito e Tunisia.

Distretto sanitario di Sant’Agata Militello: 9 positivi e 1 con variante Delta, 18 sorveglianze sanitarie.

Distretto sanitario di Milazzo: 3 positivi, nessuno con variante Delta, 7 sorveglianze sanitarie da Regno Unito e Tunisia.

Distretto sanitario di Mistretta: 7 positivi di cui 6 rientranti da Malta, 56 in quarantena.