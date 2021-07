La giunta regionale ha inserito tra gli interventi da finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione la “Ciclovia storico-naturalistica tra il sito archeologico della Villa Romana ed il centro storico di Patti, mediante riqualificazione ambientale del margine del Torrente Montagnareale”. Importo dell’opera 910.799,00 euro con progettazione di livello definitivo.

“Si tratta della concretizzazione di un’idea nata diversi anni addietro, tenacemente perseguita dalla mia Amministrazione, la cui realizzazione consentirà di mettere in connessione due straordinarie ricchezze del nostro territorio, la Villa Romana a valle ed il Centro Storico a monte, su cui si è fondato lo sviluppo storico e l’identità urbana e culturale della Città di Patti attraverso un percorso che si snoderà lungo i margini del torrente per quasi due chilometri di indubbio interesse naturalistico, ha spiegato il sindaco Mauro Aquino; la creazione di questo percorso determinerà inoltre la riqualificazione di alcune aree degradate e contribuirà, assieme al già esistente sentiero “Coda di Volpe” ed a quello di ormai prossima realizzazione “Grotte Mongiove – Tindari”, ad arricchire l’offerta di turismo naturalistico, sempre più appetibile tra i visitatori soprattutto stranieri.”

Per il primo cittadino “questo risultato è un’ulteriore conferma del gran lavoro di programmazione svolto in questi anni, che porta e continuerà a portare frutti importanti anche in futuro”. Aquino ha ringraziato i tecnici comunali che hanno realizzato la progettazione, l’architetto Davide Luca per il supporto tecnico e l’ex assessore Marco Scardino che ha curato l’iter amministrativo. “Ci godiamo questo risultato e rimaniamo in attesa di altre ottime notizie per la nostra Città nelle prossime settimane.”