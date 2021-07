Confartigianato Messina: “Sospendete il pagamento del pedaggio autostradale sulla A/18, sulla A/19 e sulla A/20!”

Confartigianato Messina ha chiesto al presidente del consorzio autostrade siciliane la sospensione del pagamento del pedaggio autostradale sulla A/18, sulla A719 e sulla A/20.

In una nota firmata dal presidente provinciale Carmelo Cicero e dal segretario provinciale Francesco Giancola è stato evidenziato come le carreggiate autostradali si caratterizzino per interruzioni, cantieri, buche, restringimenti di carreggiata, corsie a doppio senso di marcia, lavori iniziati e mai finiti. Non dimenticando i pericoli, disagi e ritardi soprattutto per gli autotrasportatori.

“E’ paradossale, hanno scritto i vertici della Confartigianato provinciale, pagare il pedaggio per un servizio praticamente inesistente.”