Capo d’Orlando: dipendenti comunali in assemblea il 19 luglio e in sciopero il 20 luglio

I dipendenti comunali di Capo d’Orlando si riuniranno in assemblea il 19 luglio prossimo presso la villa comunale dalle ore 10.10 alle ore 12.00 per fare il punto sul mancato pagamento degli stipendi e sull’organizzazione dello sciopero indetto per il giorno successivo.

“Abbiamo convocato l’ulteriore assemblea dei lavoratori per giorno 19 per attenzionare gli ultimi sviluppi sul pagamento degli stipendi arretrati, ove ve ne fossero e conseguentemente metteremo a punto le strategie da adottare per lo sciopero del giorno seguente, ha dichiarato Massimo Bontempo, presidente rsu del comune di Capo d’Orlando; speriamo che si possa trovare una quadra, perché siamo molto stanchi, dispiaciuti per ciò che stiamo vivendo e tutto ciò ci toglie energie e serenità. Da qui l’invito all’amministrazione comunale a dare le giuste risposte in tempi certi e sicuri anche per il futuro, per far si di portare tutti insieme, il nome di capo d’Orlando ai vertici nazionali ed europei delle cittadine a misura d’uomo.”