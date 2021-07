Patti: azzerare i rischi di allagamento nella frazione Marina

Azzerare il rischio idraulico ed eliminare i continui allagamenti dell’abitato urbano di Patti Marina. Questo si è prefisso l’amministrazione comunale guidata da Mauro Aquino. Dopo che è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del geometra Tindaro Verdone per 997 mila euro, l’intervento è stato finanziato dal dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Ottenuto questo importante obiettivo, ora bisogna procedere a redigere la progettazione esecutiva perché i lavori devono essere affidati nell’arco di otto mesi. Per fare la progettazione bisogna procedere alla redazione della relazione geologica e all’esecuzione delle indagini geognostiche sia per lavori urgenti per il convogliamento delle acque meteoriche nel tratto compreso tra la via Tenente Natoli ed il torrente Montagnareale e anche nel tratto compreso tra il torrente Santa Venera e la via Tenente Natoli.

Nel prima caso eseguirà la relazione il geologo Rosario Segreto di Patti, nel secondo il geologo Fortunato Perrone di Terme Vigliatore. L’importo per entrambi supera i 14 mila euro.