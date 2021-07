Librizzi, finanziati i lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri

La Commissione Regionale preposta ha dato il via libera alla Delibera della Giunta Regionale n. 289/21 che ha individuato gli interventi muniti di progettazione esecutiva, finanziabili con i fondi FSC. Tra quelli proposti dall’Assessorato Infrastrutture è stato inserito, dopo la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale, il progetto per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale adibito a caserma dei carabinieri di Librizzi, per l’importo complessivo di € 631.000,00.

I lavori riguarderanno il consolidamento statico, la ristrutturazione, l’adeguamento alle vigenti normative e l’efficientamento energetico dell’edificio. Un altro tassello importante che va ad inserirsi nell’opera di riqualificazione generale del paese e delle strutture pubbliche librizzesi.

“Annunciare un altro finanziamento conseguito è sempre una soddisfazione, a maggior ragione quando si innesta in un processo di riqualificazione importante come quello che si sta realizzando nella nostra Librizzi” ha detto il sindaco Renato Di Blasi. “Ristrutturare e mettere in sicurezza la Caserma dei Carabinieri ha, tra l’altro, una importanza particolare, atteso che l’edificio è a ritenersi strategico per la sicurezza dei cittadini e consolida il rapporto con l’Arma, rappresentando il presidio di legalità per tutti noi.

Colgo l’occasione, ancora una volta, per ringraziare Tindaro Falliano e Nino Di Perna dell’UTC per il proficuo lavoro svolto, nonché l’On. Tommaso Calderone per la concreta collaborazione con il territorio e l’impegno al servizio della Sicilia. ”