Covid – 353 nuovi casi in Sicilia, ma nessuna vittima. In lieve rialzo i ricoveri. 104 i nuovi casi nel catanese

Ancora in rialzo purtroppo il numero dei nuovi casi di Covid-19 In Sicilia: 353 quelli registrati oggi (ieri erano 288), a fronte di 12.079 tamponi processati. Sale anche il tasso di positività che passa dal 2,4% di ieri al 2,9%, di oggi. Continua dunque a crescere il contagio sull’isola, in costante rialzo durante tutta la settimana. La regione si trova al secondo posto dietro la Lombardia.

Nelle ultime 24 ore per fortuna nessuna vittima legata al covid-19, mentre si contano 171 guarigioni. Attualmente in Sicilia ci sono 4.140 persone affette da coronavirus, ben 220 in più di mercoledì.

Cresce di quattro unità il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 161 oggi, di cui 21 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, boom dei contagi a Catania, con 104. Seguono Caltanissetta 74, Agrigento 58, Trapani 38, Enna 30 e Ragusa 29. Più tranquilla la situazione a Palermo con 15, Siracusa con 14 e Messina con 11.

In Italia

Cresce anche a livello nazionale la curva epidemica. I nuovi casi sono 2.455, contro i 2.153 di ieri. Il tasso di positività sale all’1,3%. I decessi invece sono 9.