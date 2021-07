A Capo d’Orlando una nuova sede di Confcommercio. Costanza commissario per la provincia

Franco Costanza, direttore generale di Infodrive S.p.A., è stato nominato commissario per la provincia di Messina della Confcommercio.

Il presidente provinciale Carmelo Picciotto ed il direttore Gianluca Speranza, hanno conferito a Costanza l’incarico di costruire un nuovo gruppo di imprenditori associati, per rilanciare le attività economiche della provincia. Costanza che ha fatto di Infodrive un’azienda leader nel settore dei servizi di assistenza per l’automobilista, è la prova vivente che il “ritorno al Sud” è vincente.

L’imprenditore nato e cresciuto a Torino, dopo tanti anni di attività in Piemonte, ha scelto di ritornare nella terra di Sicilia che ha dato i natali ai genitori, per fondare e far sviluppare la sua “creatura imprenditoriale”.

Per lui adesso ecco una nuova sfida: “Ho accolto con grandissimo entusiasmo questo incarico – ammette Costanza – ma non parlerei di sfida, poiché Confcommercio è l’organismo che impersonifica le imprese italiane. Quindi il motore, il cuore del sistema economico dell’Italia. Da Capo d’Orlando Confcommercio ripartirà per riconquistare, anche nella nostra provincia, quella centralità d’azione nel commercio, nel turismo e nei servizi. Ringrazio il presidente Picciotto ed i componenti della Giunta che hanno riposto in me la loro fiducia”.

“La storia di Franco Costanza parla per lui in modo inequivocabile: imprenditore serio e preparato”. Ha dichiarato il presidente provinciale Carmelo Picciotto che ha così proseguito: “La nostra scelta non poteva essere migliore, poiché Confcommercio ha bisogno, proprio in questo momento storico, di persone come Costanza, capaci di trasmettere fiducia ed energia ad un tessuto economico imprenditoriale e professionale che, purtroppo la pandemia, ha profondamente segnato. Grazie per essere ritornato al Sud, buon lavoro”.

Nelle prossime settimane a Capo d’Orlando verrà inaugurata la sede operativa che sarà di riferimento per tutto il comprensorio Tirrenico-Nebroideo.