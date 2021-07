22enne ai domiciliari sorpreso stanotte in strada dalle Volanti, arrestato a Messina

Arresto in flagranza di reato di un ventiduenne sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso dai poliziotti delle Volanti stanotte, alle 04.00, in via Palermo.

Gli operatori delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato e immediatamente riconosciuto l’uomo, con numerosi precedenti di polizia a suo carico e in atto sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Interrogato sul perché non avesse rispettato le prescrizioni impostegli, il ventiduenne ha addotto giustificazioni rivelatesi false e inattendibili.

Si è pertanto proceduto all’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al trasferimento presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.