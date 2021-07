Villarosa: “Finalmente una Compagnia della Guardia di Finanza a Barcellona Pozzo di Gotto.”

Il deputato del gruppo misto, Alessio Villarosa, intende comunicare il proprio apprezzamento dopo aver ricevuto la notizia del miglioramento di un importante presidio di legalità come la Guardia di Finanza di Barcellona che, finalmente dopo anni, viene elevato dal grado di Tenenza al grado di Compagnia.

“Durante il mio mandato da Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze avevo a lungo chiesto ai vertici della Guardia di Finanza una maggiore attenzione all’hinterland barcellonese, da sempre interessato da importanti inchieste e centro nevralgico di sedi giudiziarie come la Procura e il Tribunale.

Negli ultimi anni il Comando provinciale di Messina, sotto la guida del Colonnello Mastrodomenico, si è distinto per numerose ed importanti operazioni, ed è proprio per questo che sono molto felice di sapere che finalmente dopo anni la Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto non solo verrà elevata al grado di Compagnia, da cui dipenderanno le Tenenze di Capo d’Orlando, Patti e Sant’Agata di Militello, ma potrebbe a breve, qualora tutti gli enti preposti autorizzassero i vari passaggi burocratici, godere di nuovi e più funzionali locali per intensificare la loro, già eccelsa, attività di contrasto alla criminalità organizzata.” Conclude il deputato.