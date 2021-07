“Nel sonno”, mostra delle opere inedite di Gigi Martorelli al Museo degli Angeli di Sant’Angelo di Brolo

Sabato 31 luglio 2021, alle ore 18.30, al Museo degli Angeli di Sant’Angelo di Brolo il sindaco, Francesco Paolo Cortolillo, inaugurerà la mostra retrospettiva di Gigi Martorelli dal titolo: “Nel Sonno”.

Nella sala mostre temporanee del suggestivo museo saranno esposte una serie di opere inedite del maestro Martorelli, attualmente di proprietà dell’Associazione Pathos.

La mostra consta di 10 opere tutte di grande formato realizzate nel corso del soggiorno del pittore a Capo d’Orlando.

“La scelta di dedicare un mostra al maestro Gigi Martorelli non è casuale. Nell’arte ciò che rimane assume un aspetto che ha dell’immortale” scrive il direttore artistico del Museo degli Angeli Francesco Scorsone nella sua presentazione in catalogo. “Tali sono le opere che ci lascia l’artista quando egli inizia il suo viaggio personalissimo e senza ritorno. Le sue spoglie terrene non gli serviranno più. Di lui ci parleranno le sue opere. Gli uomini che spesso si domandano cosa sarà di loro dopo la morte raramente trovano una risposta a questa domanda. L’artista lo sa, lascia le sue opere che, continueranno a vivere chiedendoci spesso sue notizie”.

Sono previsti gli interventi di Vinny Scorsone curatrice del testo in catalogo e del presidente dell’Associazione Culturale Pathos, Roberto Santoro.