Un incidente stradale autonomo si è verificato sulla A/20, nel territorio di Patti, dopo la galleria Mongiove, direzione Palermo. Per cause in corso di accertamento un autoarticolato, uscendo dalla galleria, ha divelto alcuni metri di guard rail ed è finito nella scarpata sottostante.

Per fortuna l’autista ha riportato lievi ferite. Le indagini sull’incidente sono curate dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto.