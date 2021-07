Covid – 288 nuovi casi in Sicilia, di cui 36 nel messinese. Sale il tasso di positività, ma stabili i ricoverati

Ancora in rialzo purtroppo il numero dei nuovi casi di Covid-19 In Sicilia: 288 quelli registrati oggi (ieri erano 174), a fronte di 11.939 test, tra tamponi rapidi e molecolari processati. Sale anche il tasso di positività che passa dall’1,2% di ieri all’2.4%, di oggi.

Nelle ultime 24 ore si contano 10 vittime legate al coronavirus in Sicilia, ma la Regione comunica che dei 10 decessi comunicati in data odierna, 9 sono relativi al periodo marzo-luglio 2021, a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio.

Sale così a 6.006 il numero dei decessi nell’isola da inizio pandemia.

Oggi si contano anche 135 guarigioni. Attualmente in Sicilia ci sono 3.938 persone affette da coronavirus. Scende invece di due unità il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 157 oggi, di cui 20 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Caltanissetta 68, Enna 43, Messina 36, Agrigento 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14.

In Italia:

In netto aumento il numero dei nuovi contagi in Italia: oggi sono 2.153 contro i 1.534 di ieri. Numeri mai così alti dallo scorso 6 giugno. 23 invece i decessi.