Terme Vigliatore – Tragico scontro Auto-Moto, muore un 42enne

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Terme Vigliatore. In un violento scontro sul lungomare Marchesana, in una zona molto trafficata, ha perso la vita un 42enne.

L’uomo viaggiava su una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto guidata da un 65enne. L’impatto è stato violentissimo e fatale e purtroppo per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.