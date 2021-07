Il dottore Umberto Musarra è il nuovo presidente del Lions Club di Sant’Agata Militello

Il dottore Umberto Musarra, dirigente medico in pensione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata è il nuovo presidente del Lions Club per l’anno sociale 2021-2022.

Il medico subentra al neurologo Franco De Maria, Past President, che ha guidato il sodalizio di servizio per ben due anni, dal 2019.

o scambio del testimone ha avuto luogo nel corso della conviviale del passaggio della campana in una nota sala ricevimenti della città.

Nel suo discorso programmatico, il presidente Umberto Musarra ha affermato: “Mi sembra doveroso complimentarmi con il nostro Past governatore, avvocato Mariella Sciammetta, la quale, grazie all’impegno profuso nell’anno sociale 2020/ 2021, ha ottenuto il meritato riconoscimento di presidente del consiglio dei governatori del multi distretto Italy. Possiamo essere fieri dei meritati riconoscimenti che ha avuto il nostro club e degli incarichi prestigiosi ottenuti dai nostri soci”.

Durante la serata la professoressa Elena Franzone e il dottore Franco De Maria sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento” Melvin Jones”.

“Da diversi anni sono un Lions – prosegue Umberto Musarra – sono socio fondatore di questo club e ho rivestito la carica di presidente nell’anno 2011- 2012, credo che sia stato un bellissimo anno sia per le iniziative che per l’organizzazione.

Sono trascorsi 10 anni ed eccomi di nuovo il nostro di partenza non sarà facile eguagliare chi mi ha preceduto, ma sono sicuro che con l’aiuto di tutti il nostro club volerà sempre più in alto.

Certo non sarà semplice, perché le ombre lunghe della pandemia hanno condizionato la vita di ognuno di noi, ma non dimentichiamo che questo periodo resterà impresso nella nostra mente in quanto ci ha portato a vedere la vita da un’angolatura diversa, ci ha fatto riflettere sulla fragilità umana, le debolezze e le paure, ma soprattutto i bisogni della gente.

Ed è per questo che dobbiamo rivolger e i nostri sforzi, il nostro impegno, verso i più deboli, verso chi ha più bisogno, verso coloro che vivono le difficoltà quotidiane, ma con dignità”.

Il presidente ha poi presentato l’organigramma, i componenti del direttivo dell’anno sociale 2021 -2022 che lo affiancheranno nelle attività del club:

Franco Di Maria, immediato Past president

Sandra Russo, Primo Vice Presidente-Presidente per l’anno sociale 2022-2023

Francesca Alascia, secondo Vice Presidente

Elena Franzone, Segretario

Calogero Scurria, Tesoriere

Gaetano Brancatelli e Carlo Narciso Stella, Vice tesoriere e componente comitato finanze

Sandra Russo, Presidente Comitato Service

Elvira Rigoli e Angela Nicosia, componenti Comitato Service e vice segretario

Francesca Alascia, Presidente Comitato Marketing e Comunicazione

Salvatore Scafidi e Aldo Merlino, componenti Comitato marketing e comunicazione.

Letizia Marzullo, Presidente Comitato Soci

Mario Ortoleva e Salvatore Scafidi, componenti comitato soci.

Salvatore D’Angelo, Cerimoniere

Elena Franzone e Cristina Scafidi, Vice Cerimoniere.

Mario Russo, Censore

Franco Di Maria, Coordinatore LCI F di club

Delia Russo, Coordinatore di programma con Angela Nicosia vice coordinatore di programma

Delia Russo, Officer addetto alla sicurezza e Presidente Comitato Tecnologie Informatiche con Salvatore Scafidi e Aldo Merlino componenti Comitato tecnologie informatiche

Consiglieri di primo anno: Aldo Merlino, Carlo Narciso Stella, Cristina Scafidi, Elvira Rigoli.

Consiglieri di secondo anno: Nicola Fragapane, Salvatore Scafidi , Mario Ortoleva e Calogero Scurria.

Nicola Fragapane, Presidente comitato revisore dei conti con Mario Ortoleva e Graziella Facciolà componenti comitato revisori dei conti.

Salvatore Scafidi, Presidente Comitato statuto e regolamento

Gaetano Brancatelli e Mario Russo componenti Comitato statuto e il regolamento

Durante la serata ho avuto luogo la cooptazione del nuovo socio, l’avvocato Antonio Timpanaro, presentato dallo sponsor, l’avvocato Letizia Marzullo ed ufficializzata quella dei soci già entrati nel Lions Club di Sant’Agata nel mese di dicembre: il cardiologo Aldo Merlino, la professoressa Elvira Rigoli, la professoressa Angela Nicosia, la dottoressa pediatra Delia Russo. Tutti introdotti dallo sponsor Past president, Franco Di Maria.

Per l’occasione l’avvocato Mariella Sciammetta ha consegnato ai nuovi soci il guidoncino Lions e il giubbotto giallo da indossare per l’effettuazione dei service del club insieme alla spilla Lions.

Oltre alle autorità lionististiche come l’avvocato Giuseppina Siracusa, l’avvocato Mariella Sciammetta e il dottore Maurizio Rifici, presente inoltre il sindaco di Sant’ Agata, dottore, Bruno Mancuso.

“Credo – ha dichiaro il past president Franco De Maria – nella necessità di tornare ad occuparci a tempo pieno del nostro motto “We Serve”, ossia servizio ai più deboli anche perché le esigenze sono aumentate in quanto gli egoismi e i razzismi sono all’ordine del giorno. A tal proposito, vorrei richiamare le parole del nostro fondatore Melvin Jones: Da soli possiamo fare ben poco, ma insieme possiamo fare moltissimo”.