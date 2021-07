Covid-19 Sicilia: 174 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore; 4 i decessi

In lieve rialzo, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi di Covid-19 In Sicilia: 174 quelli registrati oggi (ieri erano 150), a fronte di 15.499 test, tra tamponi rapidi e molecolari processati. Scende, invece, il tasso di positività che passa dal 2,2% di ieri all’1,12%, di oggi.

Nelle ultime 24 ore si contano 4 vittime legate al coronavirus in Sicilia. Sale così a 5.996 il numero dei decessi nell’isola da inizio pandemia. Oggi si contano anche 110 guarigioni. Attualmente in Sicilia ci sono 3.795 persone affette da coronavirus. Sale di una sola unità il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 159 oggi, di cui 20 in terapia intensiva, con due ingressi del giorno.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione territoriale dei nuovi contagi è Agrigento oggi a registrare il maggior numero di casi, con 44 nuovi contagiati. Seguono Caltanissetta con 36 Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8. 4 i nuovi contagi nel messinese. Nessun caso, invece, ad Enna.

In Italia:

In netto aumento il numero dei nuovi contagi in Italia, oggi sono 1.534 contro gli 888 di ieri, così come salgono i decessi, che sono 20, mentre ieri erano stati 13.

Sono 1.287 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Nel Paese il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto al dato di ieri (-0,4%).