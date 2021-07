Covid – 150 nuovi casi oggi in Sicilia. Aumentano, però, i ricoverati in ospedale

Da tre giorni la regione Sicilia fa registrare un calo nel numero dei nuovi casi di Covid-19: 150 quelli riscontrati oggi (ieri erano 183), a fronte di 2.513 tamponi molecolari processati, con un tasso di positività del 5,9%, in lieve rialzo rispetto al giorno precedente.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore nell’isola, mentre si contano 65 guarigioni, ma aumenta il numero dei ricoverati in ospedale: 158 in tutto (12 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (uno in più).

In Italia:

888 i nuovi contagiati nella nostra nazione (in calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.391), mentre sono 13 i decessi. 1.529, invece, le persone guarite nelle ultime 24 ore.