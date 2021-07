Ci saranno quattro squadre siciliane nella serie C girone C?

Dopo l’Acr Messina, che ha già la testa al campionato di serie C, ora potrebbe approdare in questa serie anche il Fc Messina. Bisognerà vedere se il raggiungimento di questo straordinario risultato si otterrà a seguito della riammissione o del ripescaggio.

Questo, dopo il verdetto del campo, dovrà dirlo la società. Ai nastri di partenza già ci sono tre squadre siciliane Acr Messina, Catania a Palermo e visto che altre, soprattutto della Campania, sono in forse, qui potrebbe inserirsi anche il Fc Messina. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.

Notizie certe sono invece queste: il campionato di serie C 2021-2022 inizierà il prossimo 29 agosto e si concluderà il 24 aprile 2022. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C sarà il 13 o il 14 agosto, il secondo turno il 21 agosto e, in quest’ultimo, vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia.

Nel frattempo ritorniamo a sabato, alla finale play off contro la Gelbison; il Fc Messina al “Franco Scoglio” ha imposto il proprio gioco contro una squadra che, tra assenze ed un’espulsione maturata nel primo tempo, non è riuscita a violare la porta dei peloritani. Questi ultimi, con il più classico dei risultati, hanno battuto i campani; un gol per tempo, prima Caballero e poi Lodi. Ora tutto è finito, dopo aver faticato fino al 10 luglio. Mentre è tempo di bilanci per questa stagione contrassegnata da continui rinvii causa Covid, si deve pianificare il possibile accesso alla serie C. Se questo risultato è stato ottenuto lo si deve a Francesco Lodi e soprattutto a chi ha deciso di investire su di lui: 13 gol in 22 partite, l’ultimo nella finale playoff.