Barcellona Pozzo di Gotto – Screening oculistico gratuito il 23 luglio

Il Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto Angelo Paride Pino e l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molino, avvisano che si effettuerà, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, uno Screening oculistico gratuito nell’ambito della campagna di prevenzione denominata “La prevenzione non va in vacanza“.

Lo Screening sarà effettuato venerdì 23 luglio dalle ore 19.00 alle ore 22.00, presso l’antisala consiliare della sede centrale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le visite si terranno esclusivamente previa prenotazione al numero telefonico 0909790521 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal 13 al 22 luglio .

L’Amministrazione e il Consiglio Comunale ringraziano l’Unione Italiana Ciechi per avere scelto Barcellona Pozzo di Gotto e si augurano di proseguire il rapporto di collaborazione attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti della disabilità.