Covid – 183 nuovi casi in Sicilia, due vittime. Stabili i ricoveri

Ancora in lieve calo il numero dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Sono 183 quelli registrati nel bollettino di oggi domenica 11 luglio, (ieri erano stati 192) a fronte di 7.322 tamponi processati, tra test rapidi e molecolari (ieri 10.201), con il tasso di positività al 2,5%. In leggero rialzo quindi l’incidenza, che ieri era all’1.9%.

Sono 2 purtroppo le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore sull’Isola, mentre si contano 78 guarigioni. 3.650 gli attuali positivi nella regione (103 in più).

Di fatto stabile il numero dei ricoverati in ospedale: sono 146 in tutto (3 in meno), di cui 17 in terapia intensiva (uno in meno).

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Caltanissetta 46, Ragusa 36, Enna 21, Catania 19, Messina e Siracusa 15, Palermo 12 e Trapani 12, Agrigento 7.

In Italia

Sono 1.391 i nuovi contagiati nel Paese, su oltre 143 mila test processati. L’incidenza è allo 0,97%. 7 invece i decessi, in calo rispetto ai 12 di sabato.