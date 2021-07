Galati Mamertino, al via la realizzazione del campo di padel

Anche Galati Mamertino avrà il suo campo di padel, lo sport che negli ultimi da 5 anni a questa parte sta spopolando in Italia e in Europa.

Il Comune di Galati Mamertino ha, infatti, definito l’iter di affidamento dei lavori e il luogo nel quale sorgerà la nuova struttura. Nei giorni scorsi, l’Architetto Giusetta Cavolo, responsabile dell’area tecnica del comune, ha completato l’iter di affidamento dei lavori di realizzazione del campo di Padel presso gli impianti sportivi in contrada Rafa, alla ditta Vinci Sport srl di Sinagra, per l’importo complessivo di 45.210,00 euro.

Il Padel è uno sport di derivazione tennistica che oggi fa moda, è fortemente praticato e consente una sana attività fisica alla portata di tutti, si pratica in un campo rettangolare, chiuso da pareti su quattro lati. Non essendo uno sport di contatto, anche durante l’emergenza covid ha subito meno limitazioni rispetto ad altri sport storicamente più praticati nel nostro Paese, come il calcio. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e si concluderanno, presumibilmente, nel mese di agosto.

Il nuovo impianto è tanto atteso tra gli sportivi locali e si aggiunge a quelli che si andranno a realizzare in quello che vuole essere una variegata progettualità del nuovo centro sportivo che dovrebbe sorgere in località Rafa, dove è già presente la Piscina Comunale con annessi i campetti di calcetto, pallavolo e tennis e sono in corso i lavori di realizzazione di un vero e proprio Palazzetto dello Sport.

«C’è grande soddisfazione per l’ ennesimo progetto portato a termine», commenta il Vicesindaco e assessore allo sport Vincenzo Amadore che ha fortemente voluto la realizzazione del campo. «Nostro preciso obiettivo è quello di riqualificare un’area che metteremo a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive, un’occasione in più per fare sport. Un ringraziamento è d’obbligo per l’ ufficio tecnico e dei lavori pubblici del Comune, che ha seguito da vicino il progetto, per il grande lavoro fino ad ora svolto anche negli altri interventi in atto per la nostra cittadina. L’attenzione ora, è già rivolta alla riqualificazione del campetto di calcetto».

«Questo ennesimo intervento darà un’ulteriore spinta alla crescita complessiva degli impianti di località Rafa, che a tutti gli effetti si apprestano a diventare una vera e propria “Cittadella dello Sport” se si considerano le opere messe in atto in questi ultimi anni. Il padel, oltretutto, è una disciplina attualmente molto in voga, con tanti nuovi appassionati, giovani e meno giovani. Il nuovo campo, unito agli altri servizi, rappresenta al contempo un’occasione importante di attrazione anche per le località limitrofe, senza dimenticare il valore aggiunto per le nostre attività sportive, a cui continuiamo a essere vicini in questo momento particolare causato dalla pandemia».

“Oggi – aggiunge il Sindaco Nino Baglio – diamo il via ad un altro dei tanti nuovi progetti che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti. Nonostante le difficoltà siamo riusciti ad avviare anche questo importante intervento che va nella direzione del miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, del sostegno allo sport e la generale attenzione alla qualità della vita. Questo diverrà un luogo che sicuramente verrà sfruttato ancora di più da tanti giovani e sportivi che avranno a disposizione uno spazio in cui potersi ritrovare e divertirsi”.