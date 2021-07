Covid-19, oggi in Sicilia 192 nuovi contagi. Ancora due vittime

Ancora in lieve calo il numero dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 192 quelli registrati nel bollettino di oggi sabato 10 luglio, (ieri erano stati 201) a fronte di 10.201 tamponi processati, tra test rapidi e molecolari, con il tasso di positività all’1,9%. In discesa, quindi anche l’incidenza, che ieri era al 2,1%.

La Sicilia resta al terzo posto, tra le regioni italiane, per nuovi contagi, dietro Campania (210) e Lombardia (205).

Sono 2 purtroppo le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore sull’Isola, mentre si contano 152 guarigioni. 3.547 gli attuali positivi nella regione.

Di fatto stabile il numero dei ricoverati in ospedale: sono 149 in tutto, di cui 18 in terapia intensiva, senza ingressi del giorno (ieri erano 148 le persone ricoverate).

In Italia

Sono 1.400 i nuovi contagiati nel Paese, su 208.419 test processati. L’incidenza è allo 0,7%. Boom di guariti nella Penisola, oggi: sono 1.763, che contribuisco a far scendere gli attuali positivi a 41.015. Oggi si contano ancora 12 vittime, la metà rispetto al dato giornaliero precedente.