Capo d’Orlando: Presentato a San Gregorio “Il limbo del gelso bianco” di Antonella Ricciardo – VIDEO

Vincitore del premio letterario Piersanti Mattarella nella sezione “inediti” nel 2017, il libro “Il limbo del gelso bianco” della professoressa orlandina Antonella Ricciardo, è stato presentato ieri a San Gregorio.

Al centro il viaggio di ritorno di Vittoria da Milano, città nella quale è stata catapultata da un fatto di sangue, alla sua Sicilia, scavalcando divieti e costrizioni e sfidando il pericolo che incombe su di lei, ripercorrendo i sentieri di una vita non vissuta, se non nella sua immaginazione.

Lunedì 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di Via d’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, il romanzo sarà presentato a Villa Niscemi, a Palermo.

(foto di Natale Arasi)