Furbetti del cartellino a Palermo, 28 misure cautelari emesse. Andavano a fare la spesa o jogging pur risultando presenti al lavoro

Andavano a fare la spesa o a fare jogging, pur risultando presenti al lavoro. E’ successo a Palermo, dove 28 “furbetti del cartellino”, dipendenti del Comune e di alcune società partecipate, sono finiti nei guai, indagati a vario titolo per truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione. Per otto sono scattati gli arresti domiciliari, per altri 14 l’obbligo di dimora e di presentazione alla Procura generale, per sei solo quest’ultimo.

I destinatari del provvedimento cautelare sono dipendenti del Comune di Palermo (11), del Co.I.M.E. (tre) e della Re.Se.T. (14), in servizio presso i Cantieri Culturali della Zisa. Tra di loro anche un soggetto indagato per mafia.

Le indagini, attraverso videoriprese, appostamenti, pedinamenti ed esami documentali, hanno fatto emergere numerosi episodi di assenteismo da parte dei dipendenti.

Dopo aver attestato la propria presenza in servizio, si allontanavano dal luogo di lavoro per dedicarsi ad attività di natura privata e personale.

Per non parlare poi dei casi, a dire il vero molto frequenti, di timbrature multiple da parte di un indagato per conto di diversi colleghi che in realtà non erano presenti.