Covid – 201 casi oggi in Sicilia, che scivola al terzo posto tra le regioni. Invariati i ricoveri

In lieve calo rispetto a ieri, ma ancora superiore a 200, il numero dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 201 quelli registrati nel bollettino di venerdì 9 luglio, a fronte di 3.525 tamponi molecolari processati, con il tasso di positività in risalita, oggi al 5,7%.

Sicilia che scivola dal primo al terzo posto, tra le regioni, dietro Lombardia (230) e Campania (226).

Dopo un giovedì senza vittime, oggi si torna purtoppo a registrare un decesso a causa del Covid, mentre sono 148 le persone che hanno sconfitto la malattia. 3.509 gli attuali positivi nell’Isola, 52 in più rispetto a giovedì.

Ancora invariato il numero dei ricoverati in ospedale: sono 148 in tutto, di cui 20 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, ma con 3 ingressi del giorno).

In Italia

Stabile, nella nostra nazione, il numero di nuovi casi del giorno. Sono 1.390 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 1.394). 25, invece, le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.