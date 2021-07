Capri Leone – Open day della scuola calcio “Milan Academy” per tutto il mese di luglio

Per tutto il mese di luglio, ogni mercoledì e sabato, dalle 18 alle 19.30, si svolgeranno gli “Open Day”, alla scuola calcio giovanile Milan Academy di Capri Leone. Sarà possibile per i ragazzi e ovviamente per i genitori visitare la nostra struttura, conoscere i Tecnici e svolgere gli allenamenti.

“Da quando siamo nati, poco più di un anno fa, – scrive lo staff Milan Academy – il nostro intento è sempre stato quello di poter offrire alla nostra comunità e a tutto il comprensorio un nuovo modello di Scuola Calcio.

Un progetto che mettesse al centro di tutto i ragazzi e la loro crescita psicofisica e non solo

sportiva. Ecco perché sin da subito ci siamo dotati di uno staff che non ha eguali per preparazione e professionalità. Cinque Tecnici Uefa B, due Tecnici Uefa C, tre istruttori Livello E, un preparatore dei Portieri Uefa e questo solo per il lato tecnico della scuola calcio.

Esiste contemporaneamente uno staff serio e preparato che si occupa anche di tutti gli altri aspetti fondamentali nella crescita di un bambino come fisioterapisti, Nutrizionisti e Posturologo.

Ecco perché siamo sicuri di poter affermare, senza falsa modestia, che quello che stiamo

costruendo a Rocca di Capri Leone è un qualcosa di mai visto con questi livelli di organizzazione e professionalità.

Non a caso abbiamo scelto di legarci con un Top Club mondiale come l’A.C. Milan che da sempre riserva grande importanza al settore giovanile.

Come Milan Academy diamo la possibilità ai nostri tesserati di crescere attraverso il “Metodo Milan” coadiuvati da una rete di tecnici ufficiali della società rossonera che ciclicamente visitano la nostra struttura e si occupano di formare e specializzare sempre di più il nostro staff.

Per questa ragione per tutto il mese di luglio apriremo le porte della nostra famiglia a chi ancora non ci conosce bene, permettendo a tutti di toccare con mano una realtà di altissimo livello.

Per tutto il mese di luglio, ogni mercoledì e sabato, dalle 18 alle 19.30, ci saranno i nostri “OPEN DAY”, dove sarà possibile visitare la nostra struttura, conoscere i Tecnici e svolgere gli allenamenti.

Un ulteriore opportunità per conoscere una delle Scuole Calcio più organizzate in Sicilia.

Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 3381794493, o mandare una mail

all’indirizzo info@asdgiovanilerocca.it