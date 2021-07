Torrenova, trasferito in elisoccorso a Catania il pedone investito ieri sera

Sembrava che i traumi riportati nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Torrenova fossero meno seri. Invece, nella tarda mattinata di oggi il pedone 78enne, travolto da uno scooter, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

A rendere necessario il trasferimento pare siano state le fratture riportate dall’uomo al bacino.

Il 78enne era stato ricoverato all’ospedale di S. Agata Militello ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 21, all’incrocio tra via Ioppolo e via Caputo in pieno centro cittadino a Torrenova.

Pare che uno scooter che viaggiava in direzione mare-monte sulla via Caputo, condotto da un 23enne del luogo, abbia travolto il pedone che stava attraversando la strada.

Il centauro dopo aver colpito l’anziano, avrebbe prima impattato contro la parte posteriore di una Fiat Punto, parcheggiata a margine della strada, per poi rovinare a terra. Per lui, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di S. Agata Militello, le ferite sarebbero state più lievi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia santagatese.