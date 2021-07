Patti: criticità di via Pertini; quando verrà messa in sicurezza?

Mettere in sicurezza la via Pertini di Patti, importante arteria comunale di collegamento mare-monti, dove, nella parte alta c’è lo snodo di Croce Segreto e si caratterizza per la presenza di numerose aziende.

Su questo argomento il consigliere comunale Filippo Tripoli ha presentato un’interrogazione al sindaco Mauro Aquino; si tratta di un’arteria parecchio trafficata, grazie alla presenza di alcune importanti aziende artigiane locali raggiungibili solo grazie alla strada in questione. Più volte è stato segnalato lo stato di degrado nel quale versa la strada comunale richiedendone l’immediato intervento, perchè la sua criticità, visto lo smottamento verso valle, rappresenta disagi e pericolo per quanti giornalmente la percorrono.

Tripoli ha chiesto se e quando si intende asfaltare la strada per eliminare nell’immediato il pericolo, se si farà un progetto per reperire i fondi necessari per la palificazione dell’area eliminando definitivamente il problema.