Parcheggio a due piani a Sant’Agata di Militello, la replica della ditta all’interrogazione

In merito all’articolo che dà notizia di una interrogazione consiliare, presentata dagli esponenti di minoranza di Sant’Agata di Militello Giuseppe Puleo, Nancy Starvaggi e Antonio Vitale, riguardante la costruzione di un parcheggio a due piani, il Geometra Aldo Scianò, nella qualità di rappresentante legale della ditta “Aurora Costruzioni s.r.l.”, con una richiesta di replica ha precisato quanto segue:

“In riferimento all’articolo pubblicato da codesta spettabile testata in data 05/07/21, senza firma esplicita dell’autore, al seguente link:

https://www.amnotizie.it/2021/07/05/santagata-di-militello-parcheggio-a-due-elevazioni-interrogazione-della-minoranza/

essendo chiamata in causa direttamente, sebbene non esplicitamente citata, la ditta da me rappresentata, titolare del Permesso di Costruire n° 25/2019 a cui si fa riferimento nel testo dell’articolo,

ritenendo quanto riportato nel corpo dell’articolo di cui sopra, non rispondente alla realtà dei fatti e pertanto fortemente lesivo dell’immagine della ditta oltreché dei propri legittimi interessi economici ed imprenditoriali,

rappresenta quanto segue, chiedendone la pubblicazione integrale, ai sensi e nelle modalità disciplinate dall’articolo 8 della legge 47/1948 (legge sulla stampa).

L’impresa “Aurora Costruzioni s.r.l.” , dal sottoscritto rappresentata, ha chiesto ed ottenuto regolare Permesso di Costruire n° 25/2019, rilasciato dal Comune di Sant’Agata Di Militello in data 19/12/2019, corredato da tutti gli elaborati progettuali, pareri ed autorizzazioni richiesti e necessari, rilasciati dagli enti preposti.

Non risulta dagli atti che l’area in questione, oggetto del Permesso di Costruire, sia destinata a scopi diversi, né tantomeno sia stata prevista la realizzazione di un’area di parcheggio pubblico nel vigente P.R.G.

Il progetto da noi presentato e regolarmente autorizzato, corredato da tutti i pareri ed autorizzazioni, rilasciati dagli enti preposti, risulta conforme alle previsioni di cui al vigente P.R.G, al Piano Particolareggiato e la Regolamento Edilizio Comunale.

L’intervento edilizio avviato e tutt’ora in fase di realizzazione ed oltreché un legittimo investimento imprenditoriale, rappresenta un’indiscussa opera di riqualificazione ambientale ed urbana di un’area in pieno centro cittadino rimasta in preda al degrado ed all’abbandono per decenni.

Si rappresenta altresì che sino ad oggi questa ditta ha sempre agito nel massimo ed assoluto rispetto delle leggi e delle procedure vigenti, rimanendo sempre estranea ad ogni tipo di contestazione di sorta, investendo nella città di Sant’Agata Di Militello considerevoli quote di capitale ai fini di contribuirne allo sviluppo urbano e miglioramento della qualità di vita, assicurando allo stesso tempo un indotto economico per innumerevoli lavoratori e ditte, e con essi relative famiglie.”