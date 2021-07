Naso – Riunione operativa per l’emergenza incendi

L’Aula consiliare della città di Naso, ha ospitato questa mattina una riunione operativa sull’emergenza incendi.

Fortemente voluto dal sindaco di Naso Gaetano Nanì, l’incontro ha messo di fronte gran parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza e possibilità di intervento, in occasione di questo tipo di devastanti eventi.

Oltre al primo cittadino, a fare gli onori di casa anche gli assessori Nino Letizia e Rosita Ferrarotto, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Randazzo Mignacca ed il consigliere Flavio Santoro. All’invito di Nanì, hanno risposto: l’ing. Vincenzo Andò del comando Vigili del Fuoco di Messina, il dott. Vincenzo Polino commissario del Corpo Forestale, la dott.ssa Graziarosa Cammaroto e l’arch. Antonella Paparone del Dipartimento regionale della Protezione civile di Messina.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale Carmelo Scarvaci e Francesco Emanuele, l’ing. Ivan Duca responsabile Area Tecnica ed il geom. Giuseppe Caliò sempre del comune di Naso.

“Il nostro vasto territorio – ha ammesso il sindaco Nanì – come la storia insegna è purtroppo ad alto rischio incendi. Abbiamo un’infinità di strade comunali, provinciali e statali in zone ricchissime di vegetazione. La manutenzione per l’Ente che rappresento è impossibile, quindi ecco spiegata la vulnerabilità alle fiamme nel periodo estivo.

Lo scorso anno ben il 50% del territorio comunale è stato interessato dagli incendi, uno di questi, quello del 3 ottobre, è stato devastante. Domenica scorsa in zona San Giorgio le fiamme, grazie al contributo anche di cittadini, oltre che al pronto intervento di forestale e protezione civile, sono state prontamente bloccate. Con la riunione odierna, già programmata da diverse settimane, puntiamo a fare una sintesi e soprattutto a trovare soluzioni per evitare in futuro il ripetersi di tragedie”.

L’iniziativa del sindaco di Naso è stata accolta positivamente dagli intervenuti che hanno condiviso l’esigenza di presidi e pattugliamenti nelle zone più vulnerabili. Questi, saranno effettuati, su indicazione della Forestale e del comando della Polizia Locale, da volontari che fanno capo alla Protezione Civile.

I VV.FF. hanno dato disponibilità per effettuare la formazione antincendio, degli operatori che verranno impegnati. Il sindaco Gaetano Nanì in chiusura dei lavori, ha ringraziato tutti per la partecipazione e soprattutto per i suggerimenti, ma ha anche annunciato che chiederà un incontro a sua eccellenza il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani per metterla al corrente della riunione e nel contempo chiedere ove possibile, la collaborazione delle Forze dell’Ordine.