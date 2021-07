Da oggi i 18enni potranno votare per il Senato. Approvata la riforma

“Con il via libera in #Senato è ufficialmente approvata la riforma che consente ai 18enni di votare i propri rappresentanti anche al Senato. Consentiamo così a tutti di partecipare diventando protagonisti della vita politica del Paese attraverso le proprie scelte. Avanti così!”, così il deputato questore del M5S Francesco D’UVA, dopo che il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere i senatori.

Con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi.

In favore della riforma hanno votato 178 senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti.

Questa riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali, che le due Camere abbiano la stessa base elettorale e quindi che in esse vi siano le stesse maggioranze politiche.

Sono quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni che saranno coinvolti in questa modifica costituzionale acquistando l’elettorato attivo per il Senato.