Covid – Nuovi casi in risalita in Sicilia, sono 219. Sale il tasso di positività, ma nessun decesso

Più che raddoppiato, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 219 nel bollettino di giovedì 8 luglio, a fronte di 11.850 test molecolari ed antigenici processati (ieri erano stati 109 su quasi 11.000 tamponi). La Sicilia torna al primo posto tra le regioni, precedendo Lombardia e Campania.

Risale anche tasso di positività sull’isola, che passa dall’1% all’1,8%.

Fortunatamente però non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono 119 le persone che hanno sconfitto la malattia. 3.457 gli attuali positivi nell’Isola, 100 in più di mercoledì.

Invariato il numero dei ricoverati in ospedale: sono 148 in tutto, di cui 20 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia vedono in testa Catania con 52, poi Palermo con 44, seguite da Caltanissetta con 38 e Ragusa con 29. Poi Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8 e infine Messina 5.

In Italia

In risalita i positivi anche in tutta Italia. Sono 1.394 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati poco più di mille. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14.