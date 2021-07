Capo d’Orlando – La visita del nuovo questore di Messina Gennaro Capoluongo

Il nuovo questore di Messina Gennaro Capoluongo ha fatto visita stamattina al Comune di Capo d’Orlando, nell’ambito degli incontri istituzionali seguiti al suo insediamento.

Il Sindaco Franco Ingrillì ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo Questore, nell’auspicio di averlo gradito ospite a Capo d’Orlando in veste di turista.

“Capo d’Orlando è stata in tempi difficili avamposto di legalità, esempio di fiducia nei confronti delle forze dell’ordine e della giustizia – ha detto il Sindaco Ingrillì. Al Questore rinnoviamo la volontà di una costante, proficua cooperazione nel solco delle già instaurate e collaudate sinergie istituzionali con la Polizia. Dalle forze dell’ordine abbiamo avuto le risposte attese alle nostre richieste di maggiori controlli, specialmente nei fine settimana, anche solo in forma discreta per avvertire la presenza delle autorità. La nostra collaborazione per un territorio sicuro non verrà mai meno”.

All’incontro nell’aula consiliare era presente l’intera giunta, il Vicesindaco Leggio e gli assessori Buzzanca, Colombo e Cirilla. Il presidente del consiglio comunale Carmelo Galipò ha portato il saluto dell’intera assemblea cittadina, evidenziando necessità di promuovere iniziative “per sensibilizzare i giovani, cominciando dalle scuole, sui temi della legalità, del rispetto delle regole e dell’educazione al senso di appartenenza alla Comunità”.