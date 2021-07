Nel silenzio sulle candidature a sindaco di Capo d’Orlando, il sindaco Franco Ingrillì ha rotto gli indugi, dichiarando che sarà della partita in programma il 10 ottobre, giorno in cui i cittadini saranno alle urne per decidere i nuovi inquilini di Palazzo Europa.

Il capo dell’esecutivo sta lavorando sia dal punto di vista amministrativo, quanto dal punto di vista politico, con aperture verso la civicità. Bisogna fare i conti con l’assenza del ballottaggio e la presenza della lista unica.